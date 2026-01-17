Il film “El Lodo” stasera su Rai 4: ecco la trama

Su Rai 4 El Lodo, un thriller ambientale spagnolo del 2021 diretto da Iñaki Sánchez Arrieta, con protagonisti Paz Vega e Raúl Arévalo: la trama
Una grave siccità devasta le risaie del Levante spagnolo. Ricardo, biologo di fama, torna alle origini per salvare l’area naturale della sua infanzia. Tuttavia, le sue rigide misure protettive scatenano un duro conflitto con i locali, che vedono minacciati il proprio lavoro e la sussistenza. Una lotta tesa tra ecologia e tradizioni umane.
E’ la trama del film “El lodo” in onda sabato 17 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4.