Gli episodi 5 e 6 di “Prima di noi” stasera su Rai 1: la trama

Domenica 18 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 1 torna “Prima di noi” di Giulia Calenda, Daniele Luchetti, Valia Santella, diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, e tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana. Una saga famigliare, che attraversa la Storia e che diventa romanzo di formazione di una nazione intera.

Nell’episodio 5 siamo nel 1943. La guerra riporta dolore nella famiglia Sartori. Nadia, ormai vedova, teme per Domenico, prigioniero in Africa, mentre Gabriele viene arruolato. Renzo e Flaviut scoprono la lettera di un soldato che rivela la diserzione di Maurizio. Gabriele affronta la verità con il supporto di Margherita, mentre Renzo si unisce ai partigiani, seducendo Federica.

Nell’episodio 6 nel 1945, Gabriele si nasconde per evitare l’esercito, ma viene catturato e costretto a diventare SS. Renzo, unendosi ai partigiani, rifiuta la responsabilità di diventare padre di Federica, rompendo con Nadia. Gabriele, innamorato di Margherita, viene catturato. Alla liberazione, Federica si unisce a Flaviut, mentre Renzo si allontana da tutti.