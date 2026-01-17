Filippo Rossi in radio e in digitale con “Ci vediamo giù”

L’ultimo singolo di Filippo Rossi, “Ci vediamo giù”, è una canzone che è prima di tutto un atto d’amore verso il Sud Italia e le sue tradizioni più autentiche

Originario del Sud, Rossi sceglie di trasformare le proprie radici in musica, con l’obiettivo di farle conoscere e sentire anche a chi non ha mai vissuto quelle terre. “Ci vediamo giù” vuole essere un invito e allo stesso tempo un racconto: l’emozione di arrivare, di restare anche solo pochi giorni per una vacanza o per caso, e di portarsi via qualcosa che resta dentro.

Nella prima parte del brano emergono le domande tipiche che accolgono chi arriva nei piccoli paesi del Sud: “Quando siete arrivati?”, “Quando ripartite?”, “Di chi siete figli?”, “Da dove venite?”. Domande che non nascono dalla curiosità fine a sé stessa, ma da un sincero interesse umano, dal desiderio di conoscere l’altro e dalla gioia di sentirsi visitati.

Andando avanti con la traccia, questa attraversa simbolicamente i momenti che scandiscono la vita dei paesi meridionali: processioni religiose, fuochi d’artificio, feste patronali, concerti, grigliate tra amici e sagre di paese. Un flusso continuo, che restituisce l’immagine viva e pulsante di territori ricchi di storia, calore e tradizioni.

“Ci vediamo giù” è così un riassunto emotivo e musicale della bellezza del Sud: un luogo che non si visita soltanto, ma di cui ci si innamora. Tanto che, una volta tornati, diventa difficile scegliere una meta diversa negli anni successivi.

Con questo brano, Filippo Rossi firma una canzone identitaria, capace di unire nostalgia, accoglienza e appartenenza, trasformando il suo amato Sud in un sentimento condiviso.

Filippo Rossi nasce a Locri nel 1978, ma cresce e vive in provincia di Torino, dove fin da bambino sviluppa una forte passione per la musica.

È proprio in questi anni che inizia ad avvicinarsi agli strumenti, imparando a suonare pianoforte, chitarra e altri accompagnamenti, costruendo nel tempo una solida base musicale.

Se gli strumenti rappresentano il mezzo, la sua vera forza è da sempre la voce: intensa, riconoscibile, capace di adattarsi a contesti diversi che lo portano a maturare una lunga esperienza dal vivo.

Parallelamente all’attività live, Filippo Rossi coltiva la scrittura, dando forma a canzoni che attingono direttamente alla sua storia personale e alla memoria familiare.

Tra i suoi brani più conosciuti sono “La mia 500” e “Ci vediamo giù”.

La musica di Filippo Rossi è fatta di storie vere, vissute, riconoscibili.

Canzoni che parlano di famiglia, radici, nostalgia e appartenenza, con uno stile diretto e sincero, capace di creare un ponte tra passato e presente.