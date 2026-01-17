Debutto per “Il vizio di Pietro”, Edizioni Pedrini, nuovo libro di Armando Quazzo


Debutto per “Il vizio di Pietro”, Edizioni Pedrini, nuovo libro di Armando Quazzo, mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 19.30 presso Orvis Store, in via Giachino 87 a Torino

quazzo

Debutto per “Il vizio di Pietro”, Edizioni Pedrini, nuovo libro di Armando Quazzo, mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 19.30 presso Orvis Store, in via Giachino 87 a Torino. Manager, giornalista e autore di riferimento nel mondo della pesca a mosca, l’autore firma un’opera lontana dai manuali tecnici: una raccolta di racconti e riflessioni nate dall’esperienza vissuta lungo i fiumi. Pubblicato da Edizioni Pedrini, il libro racconta la pesca a mosca come una passione che scivola dolcemente nel vizio, tra ironia, autoironia e uno sguardo affettuoso verso pesci, fiumi e umanità di lenza. Una narrativa brillante e accessibile, capace di parlare sia ai pescatori sia a chi vuole capire perché qualcuno sceglie di perdere tempo “nel modo migliore possibile”. Con prefazione di Stefano Fenoglio (Università di Torino) e un intervento di Roberto Messori (Fly Line), “Il vizio di Pietro” affronta anche temi centrali come etica, tutela ambientale e rispetto del fiume, senza retorica ma con misura e consapevolezza. Un libro che fa sorridere, riflettere e riconoscersi. Maggiori informazioni si possono avere contattando il numero 3939988875. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.