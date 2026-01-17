Debutto per “Il vizio di Pietro”, Edizioni Pedrini, nuovo libro di Armando Quazzo, mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 19.30 presso Orvis Store, in via Giachino 87 a Torino

Debutto per “Il vizio di Pietro”, Edizioni Pedrini, nuovo libro di Armando Quazzo, mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 19.30 presso Orvis Store, in via Giachino 87 a Torino. Manager, giornalista e autore di riferimento nel mondo della pesca a mosca, l’autore firma un’opera lontana dai manuali tecnici: una raccolta di racconti e riflessioni nate dall’esperienza vissuta lungo i fiumi. Pubblicato da Edizioni Pedrini, il libro racconta la pesca a mosca come una passione che scivola dolcemente nel vizio, tra ironia, autoironia e uno sguardo affettuoso verso pesci, fiumi e umanità di lenza. Una narrativa brillante e accessibile, capace di parlare sia ai pescatori sia a chi vuole capire perché qualcuno sceglie di perdere tempo “nel modo migliore possibile”. Con prefazione di Stefano Fenoglio (Università di Torino) e un intervento di Roberto Messori (Fly Line), “Il vizio di Pietro” affronta anche temi centrali come etica, tutela ambientale e rispetto del fiume, senza retorica ma con misura e consapevolezza. Un libro che fa sorridere, riflettere e riconoscersi. Maggiori informazioni si possono avere contattando il numero 3939988875. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.