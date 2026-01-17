Caso Elisabetta Franchi, il pm fa appello contro il proscioglimento dall’accusa di stalking

Le accuse a Elisabetta Franchi, riguardavano una serie di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l’ex collaboratrice

La Procura di Bologna, a quanto si apprende, ha impugnato la sentenza di proscioglimento dall’accusa di stalking a carico di Elisabetta Franchi. Il gup Andrea Romito, infatti, dopo l’udienza preliminare del procedimento a carico della stilista aveva disposto il rinvio a giudizio per diffamazione e minacce aggravate ai danni di un’ex consulente e amica, prosciogliendo però Franchi dall’accusa di atti persecutori. Anche i legali di parte civile Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi avevano sollecitato l’appello con una memoria, e ora- dopo l’appello del pm Luca Venturi- sul punto dovrà pronunciarsi la Corte d’appello bolognese.

Le accuse a Elisabetta Franchi, in sintesi, riguardavano una serie di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l’ex collaboratrice. Tra le altre cose, veniva contestato un posto su Instagram in cui Franchi accusava l’ex amica di averla tradita, pur senza farne il nome. I follower, però, avevano capito chi era la persona a cui Franchi aveva fatto riferimento, e quel post aveva finito per provocare moltissimi commenti diffamatori contro l’ex consulente della stilista.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)