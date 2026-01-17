“Bar Centrale” su Rai 1 oggi è a Marostica, il Borgo degli scacchi viventi

Marostica, il Borgo degli scacchi viventi, in provincia di Vicenza, è la meta di Elisa Isoardi e “Bar Centrale”, in onda sabato 17 gennaio alle 14.00 su Rai 1

E’ Marostica, il Borgo degli scacchi viventi, in provincia di Vicenza, la meta di Elisa Isoardi e “Bar Centrale”, in onda sabato 17 gennaio alle 14.00 su Rai 1. In collegamento da un autentico bar del Borgo degli scacchi viventi l’inviato speciale Lorenzo Branchetti racconterà l’affascinante borgo veneto ai piedi dell’Altopiano di Asiago, famoso in tutto il mondo per la partita a scacchi vivente che si svolge nella sua piazza ogni due anni.

In studio Elisa Isoardi guida il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni. Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar, che portano in trasmissione punti di vista autentici, con spontaneità, ironia e buon senso. Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”, un fatto locale che ha animato una comunità e che racconta l’Italia.