Australian Open, Berrettini rinuncia per un infortunio agli addominali

Berrettini non giocherà gli Australian Open. Per colpa, di nuovo, degli addominali. Il mesto annuncio del tennista romano sui social

Ormai sembra una notizia ribattuta all’infinito. Matteo Berrettini non giocherà gli Australian Open a causa di un infortunio agli addominali. Di nuovo, sempre, gli addominali. Avrebbe dovuto esordire nel primo Slam stagionale contro l’australiano Alex De Minaur, un sorteggio comunque sfortunato.

Berrettini ha già saltato sempre per infortunio il Roland Garros, Madrid e Roma.

Venerdì sera aveva disertato anche l’esibizione contro Flavio Cobolli. Oggi ha saltato la conferenza stampa e cancellato gli allenamenti. Poi l’annuncio: “Sono molto dispiaciuto di dovermi ritirare, mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il supporto del pubblico. Ringrazio gli organizzatori del torneo, speriamo di rivederci molto presto”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)