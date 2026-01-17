Antonella Clerici, Marco Damilano, Enrico Ruggeri a “Tv Talk” oggi su Rai 3

Oggi pomeriggio su Rai 3 torna il programma “Tv Talk” con Mia Ceran. Tra gli ospiti, Antonella Clerici, Marco Damilano, Enrico Ruggeri

Si apre con l’attualità internazionale e il racconto televisivo delle proteste in Iran la puntata di “Tv Talk” con Mia Ceran, in onda sabato 17 gennaio alle 15.00 su Rai 3. Con Marco Damilano, Tommaso Labate, Klaus Davi e la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli, si analizzerà la modalità con cui la televisione italiana sta cercando di raccontare una crisi complessa, tra propaganda, web oscurato e narrazione emotiva.

Si proseguirà con il ritorno in Italia di Alberto Trentini, dopo oltre un anno di prigionia: un caso che riporta al centro il rapporto tra diplomazia e pressione mediatica.

Al centro della puntata, con Riccardo Bocca, Alice Oliveri e Carlo Puca, anche il dibattito sulla partecipazione di Andrea Sempio a “Verissimo”: cronaca nera e programmi “intimi”, analizzando il successo trasversale dei grandi casi mediatici.

Dopo i ReTVeet, arriverà in studio Antonella Clerici per un ampio confronto sull’intrattenimento. Partendo da “The Voice Kids” e da “E’ sempre mezzogiorno” si parlerà anche del ruolo dei programmi popolari nel raccontare l’attualità, analizzando il confine sempre più sottile tra evasione e impegno.

In chiusura, spazio al programma musicale in onda su Rai 2 “Gli Occhi del musicista” condotto da Enrico Ruggeri

“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.