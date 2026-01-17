A “La Confessione” su Rai 3 Mario Calabresi e Francesco Pannofino

Torna su Rai 3 sabato 17 gennaio alle 20.20 “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura

Primo ospite della puntata è Mario Calabresi, che dopo un’analisi sulla situazione dell’America di Donald Trump, parlerà della sua storia familiare, dell’omicidio di suo padre Luigi nel 1972 e della lunga vicenda processuale che ne è seguita, senza tralasciare episodi della sua carriera giornalistica.

A seguire Francesco Pannofino, che racconterà gli esordi della sua carriera sia come attore che come doppiatore, fino al grandissimo successo di pubblico di Boris. Ripercorrerà poi momenti della sua vita privata e l’esperienza drammatica come testimone del rapimento di Aldo Moro in via Fani nel 1978 a Roma.