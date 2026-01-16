Tragedia a Ottana, nel Nuorese: bimbo di due anni muore nel sonno per un malore

Tragedia a Ottana, cittadina del Nuorese. Un bimbo di due anni è morto ieri sera, probabilmente per un malore, mentre dormiva nella culla

Da quanto riporta l’Unione sarda, il piccolo sarebbe stato trovato privo di sensi dai genitori, ma l’equipe medica intervenuta immediatamente dopo la chiamata, e nonostante le manovre di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Già ieri notte, quando la notizia della tragedia si era diffusa nel paese, il Comune aveva comunicato l’annullamento di tutti i festeggiamenti per Sant’Antonio: “Il sindaco- la nota diffusa- interpretando il sentimento unanime della cittadinanza, esprime il più profondo cordoglio e la propria sincera vicinanza ai familiari colpiti dalla dolorosa perdita”

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)