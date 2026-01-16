Tomb Raider, sui social la prima foto ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft

Tomb Raider, la prima foto ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella serie di Prime Video nel post Instagram di Amazon MGM Studios

Prime Video e Amazon MGM Studios hanno pubblicato un’immagine in anteprima assoluta di Sophie Turner nei panni dell’eroina dei videogiochi Lara Croft, che interpreterà nella serie live-action Tomb Raider. Il progetto è stato annunciato nel 2024 e nello stesso anno è stata confermata la presenza dell’attrice di “Game of Thrones”.

Nella prima immagine ufficiale, Turner appare con il look che ha reso iconico il personaggio di Lara Croft: shorts, canotta verde, occhiali da sole, la pistola stretta nella mano destra e i capelli legati in una treccia. La somiglianza con l’originale spicca al primo sguardo e colpisce i fan che commentano sotto il post Instagram che rivela la foto.

IL CAST

La serie è prodotta da Story Kitchen, Crystal Dynamics, e Amazon MGM Studios. Nel cast – oltre a Sophie Turner- ci sono Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

I VIDEOGIOCHI E I FILM

Insieme riporteranno sullo schermo i fasti della celebre saga di videogiochi. Il primo uscì nel 1996, trasformando il personaggio in una vera e propria icona del genere action. Come riferisce Variety, è prevista l’uscita di due nuovi giochi, “Tomb Raider: Legacy of Atlantis” e “Tomb Raider: Catalyst”, per il 2026 e il 2027. Per quanto riguarda il cinema, invece, il ruolo di Lara Croft è stato già interpretato da Angelina Jolie nei film del 2001 e del 2003 e da Alicia Vikander nel 2018.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)