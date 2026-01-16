Tomb Raider, sui social la prima foto ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft


sophie turner lara croft

Prime Video e Amazon MGM Studios hanno pubblicato un’immagine in anteprima assoluta di Sophie Turner nei panni dell’eroina dei videogiochi Lara Croft, che interpreterà nella serie live-action Tomb Raider. Il progetto è stato annunciato nel 2024 e nello stesso anno è stata confermata la presenza dell’attrice di “Game of Thrones”.

Nella prima immagine ufficiale, Turner appare con il look che ha reso iconico il personaggio di Lara Croft: shorts, canotta verde, occhiali da sole, la pistola stretta nella mano destra e i capelli legati in una treccia. La somiglianza con l’originale spicca al primo sguardo e colpisce i fan che commentano sotto il post Instagram che rivela la foto.

IL CAST

La serie è prodotta da Story Kitchen, Crystal Dynamics, e Amazon MGM Studios. Nel cast – oltre a Sophie Turner- ci sono Martin Bobb-Semple, Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

I VIDEOGIOCHI E I FILM

Insieme riporteranno sullo schermo i fasti della celebre saga di videogiochi. Il primo uscì nel 1996, trasformando il personaggio in una vera e propria icona del genere action. Come riferisce Variety, è prevista l’uscita di due nuovi giochi, “Tomb Raider: Legacy of Atlantis” e “Tomb Raider: Catalyst”, per il 2026 e il 2027. Per quanto riguarda il cinema, invece, il ruolo di Lara Croft è stato già interpretato da Angelina Jolie nei film del 2001 e del 2003 e da Alicia Vikander nel 2018.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)