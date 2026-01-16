Su Rai 1 a “Tali e quali” arriva Francesco Totti

Venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda il secondo dei quattro appuntamenti con “Tali e Quali”, il varietà condotto da Nicola Savino: le anticipazioni

Venerdì 16 gennaio, alle 21.30 su Rai 1, andrà in onda il secondo dei quattro appuntamenti con “Tali e Quali”, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche in questa puntata il palco sarà riservato ad artisti non professionisti, selezionati per la straordinaria somiglianza con i grandi personaggi della musica che interpretano. In giuria – oltre a Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez- ci sarà un giudice d’eccezione: Francesco Totti. Il campione darà il suo contributo con commenti e opinioni, quando serve, anche taglienti.

Per i dieci protagonisti in gara, l’emozione della ‘prima volta’ si unisce al privilegio di essere seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli. Immancabile anche in questa edizione il celebre ‘Ascensore’, che offrirà ad alcuni candidati – diversi dagli artisti in gara – la possibilità di convincere la giuria, in pochi secondi, a diventare concorrenti ufficiali nella puntata successiva.

CARMEN DI PIETRO ANCORA SUL PALCO

Presente in questo secondo appuntamento ancora Carmen Di Pietro, che parteciperà alla gara nei panni di una concorrente ‘di fantasia’, che però dovrà imitare a sua volta una cantante famoso. Un doppio travestimento che promette di essere doppiamente esilarante.

La serata finale vedrà sfidarsi i primi due classificati delle puntate in corso insieme ai migliori interpreti delle edizioni precedenti, per conquistare il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2026’.