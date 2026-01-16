La coppia Beatty-Bening in un “classico” che ha commosso intere generazioni: stasera su Rai 3 “Love Affair – Un grande amore” di Glenn Gordon Caron

La storia di due amanti appassionati, divisi dal destino. Warren Beatty e Annette Bening sono i protagonisti di un classico cinematografico che ha fatto sognare e commuovere intere generazioni di spettatori. “Love Affair – Un grande amore” di Glenn Gordon Caron, in onda stasera, venerdì 16 gennaio, alle 21.20, su Rai 3, è il secondo remake di un film del 1939, con Irene Dunne e Charles Boyer, diretto da Leo McCarey, autore anche del primo indimenticabile remake del ’57 “Un amore splendido”, con Cary Grant e Deborah Kerr.

Mike, ex campione di football, e Terry, cantante e arredatrice, si conoscono su un volo per Sidney. I due sono fidanzati con altre persone ma una tappa imprevista a Tahiti fa nascere una passione improvvisa e i due decidono di ritrovarsi sei mesi dopo a New York. Ma il destino si mette di trasverso e all’appuntamento, fissato sulla terrazza dell’Empire State Building, Terry non riuscirà ad arrivare.

Tra gli interpreti anche Katharine Hepburn, Garry Shandling, Chloe Webb, Pierce Brosnan , Kate Capshaw e Barry Miller.