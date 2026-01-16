Sanremo valuta una statua-omaggio a Pippo Baudo

Sanremo pensa a un omaggio a Pippo Baudo: una statua. Manca solo l’ok della famiglia. È stato il sindaco Alessandro Mager a esprimere la volontà di mettere in piedi un ricordo simile a quello per Mike Bongiorno

Un omaggio per ricordare il conduttore che ha reso grande il Festival di Sanremo, conducendo ben 13 edizioni e diventando lui stesso un simbolo della kermesse. Il comune di Sanremo, che ospiterà la prossima edizione dal 24 al 28 febbraio, ha espresso l’intenzione di installare una statua in memoria di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto a 89 anni.

Il sindaco, Alessandro Mager, come scrive Repubblica, ha dichiarato: “Pippo Baudo è stato un personaggio estremamente importante per la crescita del festival e vorremmo ricordarlo volentieri con una statua, ma è necessario che ci sia condivisione da parte di tutti i soggetti interessati sull’utilizzo della sua immagine”.

“Per realizzare la statua – ha aggiunto Mager – dobbiamo per forza essere autorizzati da chi ha titolo per farlo e serve condivisione”, ovvero i due figli di Baudo (Tiziana e Alessandro) e la storica collaboratrice Dina Minna, anche lei nella lista degli eredi. Con quest’ultima e con Tiziana il primo cittadino avrebbe già parlato.

Qualora il progetto andasse in porto, la statua di Baudo sarebbe il secondo omaggio che Sanremo che fa a una delle sue icone. A pochi passi dal Teatro Ariston, infatti, in via Escoffier, si trova la statua di Mike Bongiorno.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)