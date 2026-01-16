Otite e vitiligine ad “Elisir” oggi su Rai 3

Si parlerà di otite nella prima parte di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda domani, venerdì 16 gennaio, alle 10.55 su Rai 3. Una patologia infiammatoria acuta a carico dell’orecchio medio o esterno. Le cause possono essere diverse, ma in che modo si manifesta e come può essere curata? In studio risponderà alle domande Domenico Cuda, professore straordinario di Otorinolaringoiatria all’Università di Parma e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria all’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza.

E poi nella rubrica “In corpore sano” un approfondimento su come tornare in forma dopo il parto: la ginnastica mirata unita ad un’alimentazione bilanciata, anche in vista dell’allattamento, sono i punti cardine di un percorso da pensare insieme allo specialista. Ne parlerà la professoressa Irene Cetin, ordinario di Ostetricia e Ginecologia all’Università degli Studi di Milano e direttore di Ostetricia all’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Protagonista dello spazio conclusivo sarà la vitiligine, un’alterazione della pelle di cui ancora oggi non si conoscono bene le cause. Caratterizzata da chiazze bianche di dimensioni variabili, diffuse su tutto il corpo o localizzate in singole aree, sono più di 100 milioni le persone nel mondo a soffrirne. Farà il punto sull’argomento Paolo Gisondi, professore associato di Dermatologia e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia all’Università degli Studi di Verona.