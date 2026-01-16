Meteo, a fine gennaio possibile ritorno di freddo e neve a bassa quota

Previsioni meteo a medio e lungo termine: l’Europa sarà nuovamente investita da un’ondata di freddo siberiano come non succedeva da molto tempo

Una forte ondata di freddo potrebbe colpire l’Italia e l’Europa nei prossimi giorni, portando (di nuovo) temperature molto rigide e più basse a quelle a cui eravamo abituati negli ultimi inverni. A renderlo possibile è un fenomeno che gli esperti chiamano “raffica siberiana“: si tratta di una particolare configurazione atmosferica che, per un movimento dei venti, permette all’aria fredda di arrivare da est.

Secondo Judah Cohen, climatologo del Massachusetts Institute of Technology, “l’Europa non vedeva un’ondata di freddo così forte e diffusa da molto tempo”. In Europa orientale si registreranno temperature di circa nove gradi sotto la media di questo periodo. Per la prossima settimana, si dovrebbero toccare i -13 °C in Estonia e Lettonia, mentre in Polonia sono attesi i -10 °C e in Germania a i -3 °C. Non è chiaro se l’ondata di freddo si estenderà anche a Francia e Inghilterra, oppure se rimarrà di fatto limitata all’Europa sudorientale.

IL METEO DEL WEEKEND IN ITALIA

Già nel weekend imminente sono attese molte nuvole e precipitazioni sparse sulle regioni di nord-ovest, con neve oltre i 1000 metri sulle Alpi. Ma non è tutto, perchè contemporaneamente una circolazione depressionaria risalirà dal nord Africa, portando fenomeni intensi (anche nubifragi) su Sicilia e Calabria.

Per la prossima settimana, poi, è atteso appunto un graduale calo termico. E potrebbe tornare la neve a quote basse.