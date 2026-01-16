“Le Ragazze” in replica su Rai Storia parte da Brunella Tocci

Parte con Brunella Tocci, Miss Italia nel 1955, una delle poche vincitrici nella storia del concorso a non aver voluto intraprendere la carriera di attrice e modella, “Le ragazze” stasera su Rai Storia

Donne di generazioni diverse raccontano la loro vita. Le loro storie si intrecciano e ci raccontano una storia più ampia, quella di tutti noi. In questa puntata la storia di Brunella Tocci, Miss Italia nel 1955, una delle poche vincitrici nella storia del concorso a non aver voluto intraprendere la carriera di attrice e modella.

Diventa una delle prime giornaliste televisive Rai. A metà degli anni ’70 partecipa alla fondazione del Tg2 occupandosi fra le altre cose, di cultura e costume, e distinguendosi non solo per la sua eleganza e preparazione ma anche per l’attenzione ai temi legati alla condizione femminile e alla libertà delle donne.

A seguire le storie di Simona Marchini, nota al grande pubblico per i suoi straordinari personaggi, di Maria Bordiga, una vita dedicata alla pastorizia. E ancora Cinzia Pierantonelli, oggi docente universitaria, che ha vissuto a Berlino cinque anni prima della caduta del Muro, la sua storia di intreccia con quella di Nadia Buoso, bigliettaia del Teatro La Fenice di Venezia.