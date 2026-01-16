Il film “Ferrari” con Adam Driver e Penélope Cruz oggi su Rai 2: la trama

Stasera su Rai 2 in prima serata “Ferrari” di Michael Mann, con Adam Driver, Penelope Cruz e Patrick Dempsey: la trama del film

Venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:30 su Rai 2 in onda “Ferrari” di Michael Mann, con Adam Driver, Penelope Cruz e Patrick Dempsey.

Tratto dal romanzo Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine di Brock Yates, il film di Mann è ambientato nell’estate del 1957. Dietro lo spettacolo della Formula 1, l’ex pilota Enzo Ferrari è in crisi. Il fallimento incombe sull’azienda che lui e sua moglie Laura hanno costruito da zero dieci anni prima. Il loro matrimonio si incrina con la perdita del loro unico figlio Dino. Ferrari lotta per riconoscerne un altro, avuto con Lina Lardi. Nel frattempo la passione dei suoi piloti per la vittoria li spinge al limite quando si lanciano nella pericolosa corsa che attraversa tutta l’Italia: la Mille Miglia.

Nel cast: Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Jack O’Connell, Patrick Dempsey.