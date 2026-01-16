Il film di guerra “Il ponte di Remagen” stasera su Rai Movie: la trama

Venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Movie in onda “Il ponte di Remagen” con George Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara: la trama
Verso la fine della guerra, il ponte di Remagen diventa il teatro di una battaglia cruenta: i soldati tedeschi tentano di difenderlo strenuamente per sbarrare la strada agli americani. Nonostante gli atti di valore e i pesanti sacrifici umani da entrambe le parti, la strenua resistenza non può cambiare un destino ormai segnato per la Germania.
Film bellico di imponente impatto spettacolare, Il ponte di Remagen in onda venerdì 16 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai Movie unisce cast familiare a impianto drammaturgico ben oleato, su cui si innesta un equilibrato messaggio di critica nei confronti della guerra e delle sue nefandezze.