Il film “All The Devil’s Men – Squadra speciale” stasera su Rai 4: la trama

La trama del film di Matthew Hope “All the Devil’s Men – Squadra speciale”, in onda venerdì 16 gennaio 2026 alle 21.20 in prima serata su Rai 4
Jack Collins è un ex Navy SEAL che collabora con la CIA come cacciatore di taglie. L’agente Leigh coinvolge Jack in una missione ad alto rischio: fermare a tutti i costi Terry McKnight, ex agente della CIA diventato un pericoloso terrorista che è entrato in possesso di un’arma nucleare.
Nel cast, volti noti del cinema action come il figlio d’arte Milo Gibson (“La battaglia di Hacksaw Ridge”, “The Outpost”) e William Fichtner (“Armageddon”, “Drive Angry”), ma anche talenti legati a generi differenti come Sylvia Hoeks (“Blade Runner 2049”, “Millennium – Quello che non uccide”) ed Elliot Cowan, volto noto di tante serie di culto come “The Crown”, “Fondazione” e “Krypton”.