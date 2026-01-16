Harry Styles torna con un nuovo disco, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

A quattro anni di distanza da “Harry’s House”, la superstar Harry Styles sta per tornare con il suo attesissimo quarto album di inediti “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”

Uscirà in uscita il 6 marzo ed è già disponibile in pre-order.

La conferma è arrivata dallo stesso artista dopo settimane di indizi e rumors che suggerivano l’arrivo di un progetto inedito. Come scrive Tgcom, i fan più attenti avevano cartelloni pubblicitari con le immagini del videoclip “Forever, Forever” in città come Londra, New York, Milano, Roma, Napoli, e San Paolo. Su internet era, poi, comparso il sito https://www.webelongtogether.co/ dove è presente una sorta di orologio in cui i numeri sono sostituiti dalle parole “Kiss” e “Disco”, riprendendo il titolo del nuovo progetto che sarebbe arrivato da lì a poco.

L’album vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce. Harry ha pubblicato anche la cover di “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. La popstar appare in un angolo con gli occhiali da sole e look casual. A predominare è una grossa palla da discoteca, a illuminare la notte/alba sullo sfondo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)