Due creator di OnlyFans sconosciute al Fisco: multate dalla Gdf per evasione fiscale

La Finanza ha scoperto due creatrici di OnlyFans che non avevano mai pagato le tasse. E trattandosi di guadagni derivanti dalla diffusione di materiale porno, è scattata anche l’imposta ‘etica’

Guadagni online sì, dichiarazioni no. La Guardia di finanza di Lodi ha individuato “due note creator di OnlyFans” che, nel tempo, avrebbero incassato oltre 250.000 euro senza dichiarare i proventi al Fisco. Le verifiche svolte dai finanzieri hanno consentito di ricostruire i ricavi ottenuti tramite la piattaforma britannica di contenuti per adulti: canoni mensili versati dagli abbonati e somme ricevute come elargizioni mediante bonifici bancari sui conti personali. Dagli accertamenti è emersa una condotta di totale evasione fiscale. Gli importi sono stati quindi contestati ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

RICAVI DA PORNO NON DICHIARATI? È SCATTATA ANCHE L’IMPOSTA ETICA

Nell’ambito dei controlli è stata applicata anche la cosiddetta imposta etica, l’addizionale del 25% introdotta nel 2006 sui redditi non dichiarati derivanti, tra l’altro, dalla produzione e diffusione di materiale pornografico.

