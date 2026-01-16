Come distinguere il vero dal falso? Geo oggi su Rai 3 tra natura e IA

“Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo, condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdi 16 gennaio alle 16.20 su Rai 3

L’intelligenza artificiale è oggi sulla bocca di tutti: ha applicazioni in ogni campo e, come tutti gli strumenti, può essere fonte di benefici ma anche di rischi. Quali possono essere le applicazioni legate all’ambito naturalistico? Se ne parla a “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo, condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda venerdi 16 gennaio alle 16.20 su Rai 3. Presunte invasioni di orsi a Yellowstone, gatti che attendono in aeroporto il ritorno dei loro padroni militari, foto storiche di animali giganteschi mai esistiti, bambini guidati nei boschi dai lupi, improbabili salvataggi di orsi polari, tigri che recitano coi cervi per un film: come fare a distinguere il vero dal falso? Risponde Marco Colombo, naturalista e fotografo.