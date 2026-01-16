Caso Garante della Privacy: le telecamere di Report alla macelleria frequentata da Stanzione

Le telecamere di Report dal macellaio di Stanzione: tra le spese contestate al presidente dai Pm infatti anche il conto da oltre 6 mila euro in una macelleria della Capitale

“Il presidente Stanzione di solito prende le bistecche di lombo”: Report aveva portato alla luce anche come i componenti del Collegio dell’Authority, avrebbero utilizzato il proprio personale fondo di rappresentanza (da 5 mila euro al mese).

Nel servizio andato in onda lo scorso novembre, intitolato “il Garante di chi”, la giornalista del team di Ranucci, Chiara De Luca, è così entrata nella macelleria Angelo Feroci, in via della Maddalena, di Roma, salita alla ribalta delle cronache in questi giorni. Proprio perché, tra i suoi clienti, conta il presidente del Garante Pasquale Stanzione.

E ora il conto del macellaio del presidente è finito tra le “condotte disinvolte che offendono il decoro dell’ente” su cui stanno indagando i Pm della Procura di Roma, nel corso dell’inchiesta che vede tutti i vertici dell’Authority indagati per peculato e corruzione.

Tra gli scontrini e le ricevute finte nel mirino degli inquirenti chiamati a fare luce delle “spese opache” dei vertici del Garante della Privacy, vi sono infatti seimila e settecento euro spesi in tre anni nella macelleria tra le più antiche della Capitale, per cui Stanzione avrebbe chiesto il rimborso.

(video credit: rai.it/web)

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)