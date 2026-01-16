Asti, i genitori non gli comprano il cellulare: 11enne scappa di casa

Asti: un ragazzino di 11 anni è uscito di casa ed è andato a prendere un treno dopo un litigio per il ‘no’ a un nuovo cellulare. L’allarme dato dal fratello

Avevano litigato, a casa, perché lui avrebbe voluto che gli comprassero un nuovo smartphone, ma i suoi genitori avevano detto di no. E così, per questo, un ragazzino di 11 anni due giorni fa ha deciso di andarsene di casa: nel pomeriggio è uscito, è andato in stazione ed è salito su un treno, deciso a ‘scappare’ di casa. È successo ad Asti, in Piemonte. Il gesto del ragazzino ha fatto preoccupare moltissimo la famiglia: il primo ad andare in Questura è stato il fratello maggiore, che ha spiegato alla Polizia che l’11enne si era allontanato da diverse ore e questo non era mai successo prima. E aveva raccontato anche la brutta litigata legata al cellulare. Dopo tutte quelle ore, il giovane cominciava a essere davvero preoccupato: il ragazzino era uscito di casa nel primo pomeriggio e ormai era quasi sera.

La madre aveva ricevuto dal bambino una telefonata abbastanza confusa, arrivata da un numero sconosciuto, e lui non aveva voluto dirle dove si trovava. Un agente ha provato a richiamare il numero sconosciuto e a quel punto il bimbo, apparendo molto spaventato, ha detto che stava bene ma si era perso e si trovava in una stazione in provincia di Asti. La famiglia è corsa a prenderlo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)