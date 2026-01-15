The Square, la stand-up diventa un format: Comedy Triathlon, il pubblico è il giudice

Venerdì 16 gennaio, alle ore 20.45 al The Square tre comici, tre discipline, un solo vincitore. Va in scena Comedy Triathlon, format di stand-up comedy competitivo e sperimentale

Protagonisti della serata Fausto Berti, Orlando Contreras e Leonardo Lenzini, che si sfideranno in tre prove fondamentali della comicità contemporanea: battuta secca, improvvisazione e storytelling. A rendere la competizione ancora più avvincente sarà il ruolo centrale del pubblico, giudice unico e sovrano della serata, chiamato a decretare il campione del Comedy Triathlon.

«Osceni, volgari, blasfemi, ma hanno anche dei difetti» è il sottotitolo che riassume lo spirito irriverente dello spettacolo, dove il linguaggio diretto e la sperimentazione sono parte integrante del gioco scenico.

Al termine delle tre prove, il comico con il punteggio più alto verrà proclamato vincitore e riceverà una bottiglia di spumante e un piccolo trofeo simbolico. Il premio comprende inoltre l’accesso diretto al Triathlon del mese successivo e la possibilità di regalare a un membro del pubblico un biglietto gratuito per il prossimo evento di Comici Miei a The Square.

Comici Miei è un collettivo di stand-up comedy con base a Firenze, nato con l’obiettivo di rinnovare il linguaggio comico locale. Dal 2023 il gruppo produce spettacoli di stand-up comedy che coinvolgono il proprio parco comici, ospiti speciali e format sperimentali, affiancando all’attività performativa un lavoro di scouting e formazione attraverso laboratori e serate open mic dedicate ai nuovi talenti.

