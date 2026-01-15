Tennis, Australian Open: ecco il tabellone di Sinner

Gaston all’esordio, poi la lunga corsa verso Alcaraz: il tabellone di Sinner agli Australian Open. Possibile quarto di finale contro Ben Shelton e in semifinale Novak Djokovic o Lorenzo Musetti
Alcaraz da un lato, Sinner dall’altro. Il tennis riparte con il primo Slam stagionale, in Australia, e il medesimo copione: la sfida a distanza che pian piano sul tabellone del torneo si restringe fino alla sfida finale. E così il tabellone è appunto un percorso delineato, per i due dominatori del circuito.
Sinner esordirà contro Hugo Gaston. Il virtuale quarto di finale del numero 2 del mondo è contro Ben Shelton e in semifinale troverebbe Novak Djokovic o un derby con Lorenzo Musetti. I possibili quarti di finale potrebbero essere questi:
Alcaraz – De Minaur
Zverev – Auger-Aliassime
Musetti – Djokovic
Shelton – Sinner
Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, in semifinale potrebbe trovare la testa di serie numero 3, Alexander Zverev ma dalla sua parte ci sono anche Daniil Medvedev e Felix Auger Aliassime. Debutterà con Walton, e poi lo aspetta un quarto di finale con Alex de Minaur o in alternativa Bublik o Flavio Cobolli.
I primi turni degli italiani[2] J. Sinner vs H. Gaston
[5] L. Musetti vs R. Collignon
[20] F. Cobolli vs Q/LL
[22] L. Darderi vs C. Garin
M. Berrettini vs [6] A. de Minaur
L. Sonego vs C. Taberner
M. Bellucci vs [12] C. Ruud
M. Arnaldi vs [13] A. Rublev
L. Nardi vs Q/LL
