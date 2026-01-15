Su Rai 3 primo appuntamento dell’anno con “Splendida cornice”

Stasera su Rai 3 primo appuntamento 2026 per “Splendida Cornice”. Tra gli ospiti: Anna Ferzetti, Roberto Vecchioni e Marco D’Amore

Dopo la pausa festiva, Geppi Cucciari torna domani, giovedì 15 gennaio, alle 21.20 su Rai 3 con una nuova stagione di “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura eletto dalla critica tra i migliori format del 2025. Tanti gli ospiti, a cominciare dall’attrice Anna Ferzetti, protagonista al cinema nell’ultimo film di Paolo Sorrentino “La Grazia”, Marco D’Amore in veste di regista della nuova serie “Gomorra – Le Origini”, Victoria Cabello con il podcast “Fuori di Cabello” e il cantautore Roberto Vecchioni che presenta il nuovo libro – “L’orso Bianco era nero” – e, nel corso della puntata, regala al pubblico una esibizione musicale accompagnato dal chitarrista Massimo Germini.

Presenti, inoltre, il campione italiano di Risiko, Andrea Forno, la conduttrice e style coach Carla Gozzi e il musicista e produttore Trevor Horn, figura chiave della storia della musica pop e rock, che ha contribuito a definire il suono degli anni ’80 collaborando con artisti come Yes, Pet Shop Boys e Frankie Goes to Hollywood, fondando i Buggles e gli Art of Noise e firmando brani iconici come Video Killed the Radio Star e Owner of a Lonely Heart.

E ancora, ospiti in collegamento, come l’Orchestra del Teatro La Fenice, e performance dal vivo, come l’esibizione del ballerino e coreografo Ahmad Joudeh sulle note del Bolero.

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori autocertificati nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio, quattro esperti di riconosciuta autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, la pediatra e scrittrice Paola Di Turi e Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore. Ad arricchire la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte realizzati da Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” narrata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le performance dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

“Splendida Cornice” è una produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie – società del gruppo Banijay. Un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura, scritto con: Stefano Andreoli, Enrico Bettella, Sara Deiana, Pietro Galeotti, Giovanni Robertini, Andrea Sansalone, Federico Vozzi. A cura di Antonella Vecchiariello, produttore esecutivo per ITV Movie Patrizia Riverso. Per la Rai: produttore esecutivo Michela Di Blasi capoprogetto Luisa Pistacchio, coordinatore editoriale Felice Cappa. La regia è di Alessandro Renna. Le scene di Maurizio Zecchin.