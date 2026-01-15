Storie di Kiriku e le ombre magiche a Centrale Preneste Teatro

Arriva da Avezzano il prossimo spettacolo in programma per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro: domenica 18 gennaio va in scena Storie di Kirikù e le ombre magiche di Teatro dei Colori

Arriva da Avezzano il prossimo spettacolo in programma per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026 a Centrale Preneste Teatro in Via Alberto da Giussano, 58 a Roma (zona Pigneto/Malatesta): appuntamento domenica 18 gennaio alle 16.30 con Storie di Kirikù e le ombre magiche di Teatro dei Colori. Lo spettacolo, teatro d’attore e di figura con suoni dal vivo, nasce da un’idea di Gabriele Ciaccia, la regia e la drammaturgia sono di Valentina Ciaccia, sul palco Raffaella Alfidi e Ilaria Fantozzi.

Kirikù è un bimbo speciale, nuovo, diverso, la sua voce si sentiva già dalla pancia della mamma e appena nato sceglie il suo nome. Kirikù è un eroe, ma è piccolo, è un bambino! E quando sceglierà di sconfiggere la strega Karabà e di liberare il villaggio dalla maledizione della siccità e della paura, lo farà proprio come un bambino: con intelligenza, astuzia, curiosità e comprensione, perché attraverso prove, sconfitte e vittorie il villaggio ritrovi la sua serenità.

La storia nasce dall’Africa occidentale e vive nella dimensione di un lungo tempo del racconto. Nel rispetto di queste meravigliose origini, si svolge tutto attorno alla capanna, luogo della nascita e della vita, del fuori e del dentro, delle ombre magiche di animali e danzatori, di pupazzi e di feticci. La narrazione è affidata al vecchio spirito che vive dentro l’albero dei racconti e alla saggia nonna che insegna ai bimbi del villaggio il gioco più bello che c’è: il gioco delle ombre e del teatro.

Suoni e canti, percussioni e oggetti, stoffe che diventano lo schermo su cui danzano le ombre colorate e magiche dell’Africa, bella vitale e vicina.

Storie di Kirikù arriva ai suoi 20 anni di repliche ininterrotte con una versione tutta nuova, piena di musica dal vivo e di gioiosa allegria.

Adatto dai 5 ai 12 anni. Il costo del biglietto è di 7 euro.

Domenica 18 gennaio 2026 alle 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma (Pigneto/Malatesta)

Biglietto unico: 7.00 €

Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it /calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.

Informazioni: 0627801063 lun/ven 10.00–17.00

info@ruotalibera.eu –www.centraleprenesteteatro.it

FB www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG www.instagram.com/centralepreneste/