Scomparsa Federica Torzullo, trovate tracce di sangue in casa

Federica Torzullo scomparsa in provincia di Roma, trovate tracce di sangue in casa: al vaglio il racconto del marito

Trovate tracce di sangue nella casa di Federica Torzullo la donna di 41 anni scomparsa da Anguilla Sabazia, in provincia di Roma, dal 9 gennaio scorso. A dare la notizia è il quotidiano Repubblica. Per la vicenda è indagato per omicidio il marito, l’imprenditore Claudio Carlomagno: è titolare di una ditta che si occupa di pulizia fossi ed indagato a piede libero. A quanto si sa, è stato lui a denunciare la scomparsa della donna lo stesso 9 gennaio ai Carabinieri, nel pomeriggio. L’ultima persona ad averla vista viva dovrebbe essere stato lui. La coppia (in crisi da circa un anno con lei che aveva di recente chiesto la separazione) ha un figlio, un bambino di 10 anni, che quella notte era dai nonni.

Le tracce di sangue (che al momento non si sa se appartengano alla vittima) sono state individuate durante un sopralluogo durato cinque ore nella villetta di Anguilla Sabazia: i carabinieri della scientifica hanno setacciato l’abitazione mentre i colleghi sommozzatori hanno ispezionato il vicino Lago di Bracciano, in località Vigna di Valle, in cerca dell’eventuale cadavere della donna. Oggi proseguiranno i controlli con l’utilizzo di cani molecolari. Gli inquirenti hanno anche chiesto l’elenco dei fossi del Comune che la ditta di Carlomagno era incaricata di ripulire. Potrebbero seguire accertamenti.

Della vicenda (e del sospetto femminicidio) si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto nella puntata di ieri sera. Da quanto ricostruito, Federica Torzullo aveva chiesto la separazione a dicembre e la prima udienza si sarebbe dovuta tenere nei prossimi giorni. Lei, nel frattempo, frequentava un altro uomo di Ascoli Piceno. L’ultima immagine che si ha di Federica viva è quella di una telecamera di videosorveglianza di una casa vicina, che l’ha immortalata mentre rientrava a casa la sera dell’8 gennaio, attorno alle 23. Entrava in casa dopo aver parcheggiato la sua Peugeot rossa nel vialetto di casa, dove l’auto è rimasta. L’ultimo messaggio della donna ai familiari è delle 8.20 del 9 gennaio, giorno in cui la donna doveva andare ad un battesimo di parenti: ma lo avrà veramente scritto lei quell’ultimo messaggio? Il marito ha raccontato agli inquirenti di essere uscito di casa con la propria auto attorno alle 7 per andare al lavoro: è arrivato però solo alle 10 con un furgone. Prima ha detto di essersi fermato in un bar. Ma ci sarebbero verifiche in corso perchè sarebbe stato ripreso mentre passava più volte su uno stesso tratto di strada che si trova vicino a un capannone dove l’uomo aveva dei camion. Dai Carabinieri Carlomagno va alle 16.27 di quel giorno, per denunciare la scomparsa della moglie.

