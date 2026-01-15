Rita De Crescenzo possibile concorrente al Grande Fratello Vip

Rita De Crescenzo concorrente al Grande Fratello Vip? Lo scorso agosto, la TikToker aveva fatto un appello per essere presa

La produzione del Grande Fratello Vip ha ascoltato il suo appello? Rita De Crescenzo potrebbe varcare la porta rossa nella prossima edizione, in partenza con tutta probabilità a marzo. A dirlo è lollomagazine.it, anticipando che la TikToker sarebbe stata contattata. Lo scorso agosto De Crescenzo, che a “È sempre CartaBianca” ha confermato il suo ritorno a Roccaraso, in video aveva spiegato i motivi per i quali sarebbe stata la concorrente perfetta per “creare qualcosa di bello nella casa, che faccia divertire la gente”. A detta di De Crescenzo la presenza di influencer ‘made in’ TikTok sarebbe la chiave di svolta per ravvivare un programma che ha dovuto fare i conti con gli ascolti, non sempre soddisfacenti, e con l’enorme caso legato all’ormai ex conduttore Alfonso Signorini.

A sostituirlo potrebbe essere, come anticipa Fanpage.it, Ilary Blasi. Questa settimana sarebbe decisiva per il ritorno della conduttrice dopo il trienno al timone del reality che ha concluso nel 2018.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)