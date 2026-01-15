Oroscopo di oggi, giovedì 15 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La settimana inizia con pagamenti arretrati sbadatamente dimenticati e qualche ritardo nei rimborsi. Delusi? Agiamo con calma, procediamo con ordine. Se chiediamo con gentilezza, possiamo ottenere la collaborazione dei familiari, specie delle persone più giovani.
Toro
Dopo una notte disturbata da brutti sogni, l’umore è sotto i tacchi e se non ci fosse Mercurio a infonderci realismo e logica, combineremmo pasticci. Atteniamoci alla regola della lentezza, è la miglior garanzia per evitare di commettere troppi errori.
Gemelli
Una bella mole di impegni da onorare, ma la mente è collaborativa e invece di girare a vuoto pensando all’amore, ci tiene costruttivamente sul pezzo. Cambiamenti ai vertici e alcune novità agitano l’ambiente di lavoro. Favoriamo la collaborazione.
Cancro
Logica e grinta ci aiutano a gestire le nostre sfide, senza incappare in rischi esagerati. Teniamo in caldo le nostre ambizioni focalizzando l’obiettivo. Buona progettualità, intuizioni e senso pratico. Il settore delle amicizie riserva luci e ombre. Occhio.
Leone
Dall’esterno non compare quasi nulla, siamo solo più tesi e imperiosi, ma nel cuore la confusione regna sovrana, la Luna intorbida le acque e gli obiettivi. Non è nella nostra indole nutrire diffidenza, ma stiamo attenti a un avversario che non gioca pulito.
Vergine
Il transito della Luna in Scorpione ci chiarisce le idee e ci fa approfondire alcuni interessi. Orientiamo verso il futuro ciò che ci sta a cuore. Ci sarà facile tenere a bada l’ansia in merito alle finanze, grazie a una persona che sa calcolare i pro e i contro.
Bilancia
Se c’è uno stallo nella relazione a due, osserviamo più che agire, potrebbero emergere verità inconfessate. Da capi e collaboratori c’è qualcosa da imparare. Meglio non puntare sulla prospettiva di un guadagno facile, affidiamoci a questioni già conosciute.
Scorpione
La Luna si allea a Mercurio, mettendo al nostro servizio l’astuzia e l’intuito. Un litigio si può evitare facendo ricorso alla logica e all’autocontrollo. Un buon rendimento professionale e nuove idee da mettere in cantiere per promuovere la nostra attività.
Sagittario
Carriera e conferme sociali prendono quota, ma a prezzo di un impegno che sottrae tempo agli amici, agli svaghi e ai viaggi che tanto amiamo. Pronti per un progetto consistente? Non perdiamoci nei dettagli, puntiamo su una visione di insieme.
Capricorno
Il sestile Luna-Mercurio preannuncia un carosello emozionante di fiducia nella persona amata, sentimenti, desideri e intime confessioni. Un imprevisto può trasformarsi in un vantaggio, adattando la nostra visuale alla situazione presente.
Acquario
Umore tipico di un uggioso lunedì d’inverno, tutto improntato ai mille compiti inerenti alla famiglia e alle incombenze di lavoro e domestiche. Alti e bassi emotivi. Rimessa in discussione di certezze, per le quali avremmo messo la mano sul fuoco.
Pesci
Oggi che la Luna in Scorpione guarda Mercurio con benevolenza, possiamo aspettarci belle notizie relative a una vacanza, un affare, gli studi. La giornata è serena. Rapporti familiari distesi, vissuti con tenerezza e grande senso di responsabilità.