Oggi su Rai 3 a Elisir si parla dei polipi nasali

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 15 gennaio, alle 10.55 su Rai 3, tratterà il tema dei polipi nasali, formazioni infiammatorie croniche della mucosa del naso e dei seni paranasali. Qual è la sintomatologia riferita dai pazienti? Esistono patologie correlate? In studio il professor Fabio Beatrice, otorinolaringoiatra e primario emerito di Otorinolaringoiatria presso la Asl Città di Torino, illustrerà le terapie a disposizione per la cura di questa patologia.
A seguire, nello spazio “Mangiarsano”, si parlerà delle patate, tuberi ricchi di carboidrati complessi, minerali e vitamine. La professoressa Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, spiegherà come consumarle al meglio e quale ruolo giocano nella dieta di tutti i giorni.
A chiudere la puntata sarà lo spazio finale di “Serena…mente”, con un focus sul tradimento, un evento traumatico che può compromettere l’equilibrio affettivo-sentimentale della coppia. A fare il punto su questo argomento sarà la professoressa Annamaria Giannini, ordinario di Psicologia Generale alla Sapienza Università di Roma.