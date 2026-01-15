Oggi Giorgia Meloni compie 49 anni, gli auguri del Governo: dove festeggia la premier

Auguri social per Giorgia Meloni nel giorno del suo compleanno. Messaggi di stima e riconoscimento arrivano da ministri e rappresentanti del governo, che affidano a Facebook e agli altri social il loro saluto alla presidente del Consiglio, impegnata all’estero per una missione internazionale.

IL MESSAGGIO DELLA PREMIER

Proprio nel giorno del compleanno Meloni ha pubblicato un video sui suoi profili social per ringraziare quanti le hanno fatto arrivare gli auguri, spiegando di trovarsi lontana dall’Italia per impegni istituzionali.

“Ci tengo a ringraziarvi, a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri, per i tanti commenti, per i tanti messaggi, per i tanti post, per l’affetto che mi è arrivato anche se sono lontana”.

Nel video la premier racconta di essere in Giappone, di arrivare da Lomàn e di essere diretta verso la Corea del Sud, nell’ambito di una missione volta a rafforzare rapporti definiti “estremamente strategici” per il Paese.

“Nonostante io sia al lavoro così lontana da casa, il vostro affetto è arrivato e vi garantisco che fa la differenza, è la mia forza”.

GLI AUGURI DAL GOVERNO

Tra i primi a intervenire è il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che su Facebook sottolinea il profilo politico e istituzionale della premier.

“Una donna che ha dimostrato che il coraggio, la determinazione e l’amore per l’Italia possono portare lontano. Con lei la nostra Nazione ha ritrovato una guida autorevole e rispettata. Buon compleanno, Presidente!”.

Parole di apprezzamento arrivano anche dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, che richiama il consenso politico di Meloni.

“Buon compleanno Giorgia. Sono passati più di 3 anni da quando sei diventata prima donna premier e il tuo consenso non ha rivali tra i leader”.

Più essenziale il messaggio del sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, che affida ai social un augurio diretto.

“Tanti auguri Giorgia! Buon compleanno Presidente”.

Il compleanno della presidente del Consiglio si intreccia così con l’agenda internazionale e con il sostegno pubblico espresso dalla squadra di governo attraverso i social network.

UNA STORIA POLITICA COSTRUITA PRESTO

Nata a Roma il 15 gennaio 1977, Giorgia Meloni entra in politica giovanissima e costruisce il suo percorso passo dopo passo, senza mai allontanarsi dall’attività militante. Cresciuta alla Garbatella, quartiere che spesso richiama nei suoi interventi pubblici, muove i primi passi nei movimenti giovanili della destra, fino ad arrivare presto alle istituzioni.

A soli 29 anni diventa vicepresidente della Camera, nel 2008 è la più giovane ministra della Repubblica guidando il dicastero della Gioventù. Nel 2012 la scelta di fondare Fratelli d’Italia, un progetto inizialmente minoritario che negli anni successivi cresce fino a diventare il primo partito del Paese.

Il 22 ottobre 2022 il giuramento a Palazzo Chigi: Meloni è la prima donna presidente del Consiglio nella storia italiana. Da allora il suo profilo politico si muove tra politica interna e un’intensa attività internazionale, spesso raccontata anche attraverso i social, dove alterna comunicazione istituzionale e momenti più personali, come accaduto anche in questo compleanno trascorso lontano da casa.