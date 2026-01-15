Minneapolis: agenti ICE sparano a un venezuelano, rivolta in città

A Minneapolis l’Ice spara ancora: ferito un venezuelano. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha invitato l’amministrazione Trump a “porre fine a questa occupazione”

L’Ice, la milizia anti-immigrazione di Trump, spara ancora. A Minneapolis, dopo appena sette giorni fa un agente aveva ucciso una donna, Renee Nicole Good, sparandole mentre cercava di andar via in auto ad un controllo. Stavolta è stato colpito un uomo venezuelano. In città scoppiata la rivolta.

Tricia McLaughlin, portavoce del Dipartimento per la sicurezza interna, ha ricostruito l’accaduto in una nota ufficiale: gli agenti federali stavano cercando di arrestare l’uomo presente illegalmente nel paese, con un “controllo stradale mirato” avvenuto intorno alle 18:50. L’uomo, secondo la versione governativa, è fuggito dagli agenti. Quando un agente lo ha raggiunto, racconta la McLaughlin, il venezuelano “ha iniziato a opporre resistenza e ad aggredire violentemente l’agente”. Due persone sono uscite da un edificio vicino e, insieme all’uomo ricercato, avrebbero aggredito l’agente con una pala da neve e un manico di scopa. L’agente ha aperto il fuoco, colpendolo alla gamba. Sia l’agente che l’uomo ferito sono stati ricoverati in ospedale, mentre le altre due persone accusate di aver aggredito l’agente sono finite in custodia.

Dopo la sparatoria, il sindaco Jacob Frey ha ammesso che “c’è ancora molto che non sappiamo”, ma che “questo non è sostenibile”. Ha ribadito con forza il suo appello all’Ice affinché lasci la città. “La situazione in cui si trova attualmente la nostra città è impossibile. E allo stesso tempo, stiamo cercando di trovare un modo per garantire la sicurezza delle persone, proteggere i nostri vicini e mantenere l’ordine”.

Mentre si diffondeva la notizia della sparatoria, almeno 200 manifestanti si sono radunati nei pressi del luogo presunto dell’accaduto. Un gruppo di loro ha urlato contro gli agenti di polizia di Minneapolis che avevano bloccato la strada al traffico, intimando agli agenti locali di arrestare gli agenti federali. Il capo O’Hara ha affermato che la folla presente sul posto stava “commettendo atti illegali”. Lui e il sindaco hanno esortato la popolazione ad abbandonare la zona vicina alla sparatoria. Diversi agenti della Border Patrol, pesantemente armati, sono arrivati a bordo di un grande veicolo in stile militare all’esterno del perimetro della scena del crimine. I manifestanti hanno circondato il veicolo, urlando e lanciando palle di neve contro gli agenti che erano scesi. Alla fine, gli agenti si sono ritirati e, mentre se ne andavano, hanno sparato gas lacrimogeni.

Pochi minuti dopo – ricostruisce il New York Times – almeno due agenti dell’Ice sono arrivati a bordo di un Suv senza insegne e hanno spruzzato agenti chimici in faccia ai manifestanti che si erano avvicinati.

Sono circa 3.000 gli agenti federali dell’immigrazione che hanno invaso l’area di Minneapolis nelle ultime settimane, scatenando l’ira di residenti e funzionari locali. Poco prima che venisse segnalata l’ultima sparatoria il governatore del Minnesota Tim Walz ha tenuto un discorso in cui ha invitato l’amministrazione Trump a “porre fine a questa occupazione”.

