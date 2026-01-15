La voce jazz di Simona Daniele e il vibrafono di Gabriele Boggio Ferraris a Cinisello Balsamo

La voce jazz di Simona Daniele e il vibrafono di Gabriele Boggio Ferraris mercoledì 21 gennaio a Cinisello Balsamo (Milano)

È organizzato in memoria di Vittorio Beretta e Francesca Raccanelli , figure di spicco nella storia di Cinisello Balsamo (Mi), che si sono contraddistinte per l’impegno sociale e culturale svolto con passione e costanza sul territorio, il concerto jazz in programma mercoledì 21 gennaio nel locali della Bellezza Social Club di via Picasso 15 a Cinisello (ore 19, ingresso libero con donazione) . Protagonisti dell’evento, promosso dall’associazione culturale Musicamorfosi guidata da Saul Beretta , uno dei figli della coppia, saranno il vibrafonista Gabriele Boggio Ferraris e la talentuosa cantante jazz Simona Daniele . La data scelta non è certo causale: esattamente 63 anni fa, il 21 gennaio 1963, Vittorio Beretta, “geometra riluttante” che negli anni Cinquanta e Sessanta contribuì allo sviluppo urbanistico di Cinisello, trasformando i campi in palazzi, e Francesca Raccanelli, originaria di Borgofranco sul Po (Mantova), si unirono in matrimonio nel piccolo Santuario della Madonna del Latte di Cinisello. Non è causale nemmeno la location del concerto: dove una volta sorgeva l’Antica Osteria e Posteria Beretta, ora c’è un Giardino di Bellezza che la famiglia Beretta ha coltivato nel corso degli anni, nel segno della socialità, della musica e della convivialità. Questa storia è raccontata nel libro Vittorio Beretta, un segno per la città scritto da Ezio Meroni e pubblicato da Mimesis Edizioni ( www.mimesisedizioni.it/libro/9788857527253 ). La voce di Simona Daniele incontrerà il calore del vibrafono di Gabriele Boggio Ferraris in un omaggio al grande compositore Duke Ellington, di cui verranno proposti alcuni dei suoi brani più noti. Non mancheranno neppure una serie di standard jazz e una manciata di composizioni originali.

Cantante jazz di origine calabrese cresciuta in Lombardia e ora di stanza a New York, Simona Daniele è da tempo attiva sulla scena internazionale. Vincitrice di una borsa di studio Fulbright, ha conseguito il suo secondo Master in musica jazz al City College di New York e nella Grande Mela si esibisce su palchi prestigiosi come quelli del Jazz at Lincoln Center e del Minton’s Playhouse. Vincitore del premio Nuova Generazione Jazz (nel 2018), Gabriele Boggio Ferraris è uno dei vibrafonisti più apprezzati della scena nazionale e ha pubblicato cinque album da leader. Diplomatosi con il massimo dei voti e perfezionatosi sotto la guida di Andrea Dulbecco, ha all’attivo collaborazioni con alcuni dei più noti esponenti del jazz italiano ed internazionale, tra cui Dave Douglas, Hindi Zara, Steven Bernstein, Stochelo Rosenberg e molti altri.