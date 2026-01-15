La Guardia di Finanza negli uffici del Garante della Privacy: la Procura apre un’indagine

La Finanza negli uffici del Garante della Privacy dopo i servizi di Report. A segnalare la notizia sono i profili social del programma e di Sigfrido Ranucci

“Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante dalla Privacy. In seguito ai servizi di Report, la Procura di Roma ha aperto un’indagine“. A segnalare la notizia sono i profili social di Report e di Sigfrido Ranucci.

“Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio– scrive il giornalista-, le spese per la carne comprata dal presidente Stanzione addebitate al Garante e la mancata sanzione di circa 40 milioni di euro nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban Stories”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)