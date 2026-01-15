Il giallo della scomparsa di Annabella Martinelli: si indaga per sequestro di persona

Annabella Martinelli scomparsa da Padova: si indaga per sequestro di persona, ecco le foto delle webcam. La Procura ha autorizzato la diffusione delle ultime immagini della 22enne

Giubbotto verde muschio, jeans e uno zaino rosso, nel portapacchi due cartoni di pizza: Annabella Martinelli pedala in sella sulla sua bici viola. La procura di Padova ha autorizzato la diffusione delle ultime immagini della 22 enne di Padova, scomparsa dalla notte del 6 gennaio scorso.

I DUE FRAME

Sono quelle dei frame ripresi da due telecamere di sorveglianza a una ventina di chilometri dalla città veneta, lungo una strada dei Colli euganei. Il primo scattato alle 22.18, mentre passa davanti a un distributore di benzina di Selvazzano, la seconda invece è stata registrata alle 23,06 ed è quella ripresa dalla telecamera del municipio di Teolo, in località Villa.

Da quella notte non si hanno più sue notizie, malgrado sia stato attivato un team di ricerca di 80 uomini tra Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Protezione civile, impegnato da giorni nell’area di Teolo, con droni, unità cinofile ed elicotteri. Scopo della diffusioni delle immagini è poter far ricordare a qualcuno di avere incrociato la ragazza scomparsa, anche se in una località lontana dai Colli euganei.

L’INDAGINE PER SEQUESTRO DI PERSONA

Le sue ultime tracce si fermano a Teolo, lungo una strada non asfaltata da cui inizia il percorso di un sentiero: è qui che è stata ritrovata la bicicletta di Annabella, riconosciuta dai genitori, il 10 gennaio scorso. Ed è qui, a centro metri di distanza dal punto di ritrovamento della bici, che i cani molecolari sembrano perdere le tracce della 22enne, all’imbocco di via Calti Pendice. Cosa che potrebbe aprire all’ipotesi che Annabella sia salita su un’auto o una moto, si spera volontariamente.

Va in questa strada la novità sulla scomparsa di Annabella: oggi, mercoledì 14 gennaio: il pubblico ministero Martina Varagnolo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per sequestro di persona. Una mossa che apre alle possibilità per gli inquirenti di analizzare, così come sequestrare tutti gli elementi che possano fornire indizi utili: dai tabulati telefonici ad eventuali chat, fino al controllo del conto corrente della ragazza.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)