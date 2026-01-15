Il film sudcoreano “The Roundup” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 “The Roundup”, che è diventato il film sudcoreano con il maggiore incasso mondiale dopo la pandemia di COVID-19: la trama
2008, Seul: l’agente Ma Seok-do ed il suo superiore vanno in Vietnam per rimpatriare un criminale che si è costituito per paura del killer Kang Hae-sang. Tornati in Corea, i due poliziotti organizzano una trappola durante un pagamento di riscatto per catturare il feroce assassino. Riusciranno nell’impresa?
E’ la trama del film “The Roundup”, diretto da Lee Sang-yong, in onda giovedì 15 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Con 102 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo, “The Roundup” è diventato il film sudcoreano con il maggiore incasso mondiale dopo la pandemia di COVID-19, nonché il terzo film coreano con il maggior incasso di tutti i tempi.