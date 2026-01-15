Diesel: Italia ultima in Europa per accise e imposte

L’Italia è maglia nera in Europa per il peso di accise e tasse sul prezzo del diesel che, a ad inizio 2026, rappresentavano il 59% del prezzo pagato alla pompa

Il primo gennaio è scattato il riallineamento delle accise sui carburanti, con un incremento di 4,05 centesimi di euro del prezzo del diesel e un analogo calo per quello della benzina. Secondo l’analisi di Facile.it, realizzata sui dati della Commissione Europea aggiornati al 5/1/2026*, l’Italia è maglia nera in Europa per il peso di accise e tasse sul prezzo del diesel che, alla data d’analisi, rappresentavano il 59% del prezzo pagato alla pompa.

Dati alla mano significa che, considerando un prezzo medio pari a 1, 644 euro al litro di diesel, poco meno di 1 euro a litro (0,969 euro per la precisione) finisce in accise e IVA, importo che fa guadagnare all’Italia il primo posto (in negativo) in Europa anche nella graduatoria in valori assoluti.

«Sorprende vedere come il prezzo medio per il diesel in Italia, al netto di accise e imposte, sia il terzo più basso d’Europa; ma se aggiungiamo queste due voci – le più alte del Continente – il conto finale schizza e posiziona il Bel Paese tra gli stati UE dove costa di più fare rifornimento di diesel», spiegano gli esperti di Facile.it

Il rapporto percentuale….

Quanto pesano imposte e accise negli altri paesi europei? Guardando al peso percentuale, dietro di noi si posiziona la Slovenia (dove queste voci rappresentano il 58% del prezzo del diesel), seguita, a pari merito, da Belgio, Francia e Irlanda (paesi dove la percentuale arriva al 55%).

In Germania imposte e accise pesano per il 54% del prezzo alla pompa, mentre nelle posizioni basse della classifica UE si trovano paesi come la Svezia e la Spagna dove queste voci si fermano al 45% del costo totale.

… e in valori assoluti

In valori assoluti, secondo le simulazioni** di Facile.it, per percorrere 10.000 km con una vettura alimentata a diesel un automobilista italiano spende, considerando solo accise e IVA, circa 533 euro, un tedesco 494 euro mentre un francese 480 euro. Va decisamente meglio ad un guidatore svedese, che deve mettere a budget 364 euro mentre per uno spagnolo il costo di imposte e accise si ferma ad appena 341 euro, vale a dire il 36% in meno rispetto all’Italia.

Accise e imposte su benzina

Il riallineamento delle accise sui carburanti, di contro, ha portato ad un calo di 4,05 centesimi di euro del prezzo della benzina; una buona notizia, ma solo parziale, poiché, essendo in Italia il consumo di diesel ben più elevato rispetto a quello di benzina, la rimodulazione peserà per oltre 550 milioni di euro sulle tasche dei guidatori.

Guardando al prezzo medio rilevato dalla Commissione Europea emerge che, nel nostro Paese, è pari a 1,654 euro al litro, di cui 0,971 euro al litro sono rappresentati da accise e imposte, vale a dire il 59% del prezzo totale.

In valori assoluti, l’Italia è il settimo paese europeo, mentre se guardiamo al rapporto percentuale, scende al nono posto.

Paese Peso accise e imposte su totale prezzo diesel

(%) Italia 59% Slovenia 57% Belgio 55% Francia 55% Irlanda 55% Malta 54% Lettonia 54% Germania 54% Lituania 54% Portogallo 53% Danimarca 53% Austria 53% Romania 50% Paesi Bassi 49% Croazia 49% Ungheria 48% Lussemburgo 48% Cechia 48% Slovacchia 48% Grecia 47% Finlandia 47% Polonia 47% Cipro 45% Svezia 45% Spagna 45% Estonia 44% Bulgaria 43%

* Elaborazioni Facile.it su dati Commissione Europea aggiornati al 5 gennaio 2026 (valori medi ponderati calcolati sul prezzo del carburante rilevato nella settimana precedente).

** Per la simulazione è stata utilizzata una vettura diesel con consumo medio pari a 5,5 l/100 km