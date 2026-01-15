A Guagnano “Sii gentile e abbi coraggio”: la storia di Anna Frank

Sabato 17 gennaio a GUAGNANO (LE) Sii gentile e abbi coraggio: la storia di Anna Frank per la rassegna Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro

Un omaggio delicato e potente a una voce che continua a parlarci di libertà: sabato 17 gennaio (ore 17:45 | ingresso 8 euro – ridotto 6 euro) nella Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo di Guagnano, per la rassegna Ci vuole un fiore – famiglie a teatro, appuntamento con Sii gentile e abbi coraggio – Notizie dall’alloggio segreto (da 8 anni – tout public) di Teatri di Pistoia Centro di Produzione e Compagnia Orto degli Ananassi di Livorno. Ispirato al Diario di Anna Frank, lo spettacolo racconta con delicatezza i due anni vissuti in clandestinità dalla giovane e dalla sua famiglia, scegliendo di dare spazio alla forza interiore, ai sogni e alla meraviglia più che all’orrore. Un piccolo teatrino al centro del palcoscenico permetterà un racconto visivo ed evocativo, di facile accesso per i più piccoli, ma di grande stupore anche per i più grandi. Attraverso gli struggenti disegni di Alberto Pagliaro, le musiche originali di Ellie Young e la narrazione di Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza, la storia si dipana fino al suo triste epilogo, cercando di offrire allo spettatore la riflessione che solo la cura e la bellezza del proprio animo possono rappresentare la difesa ai più ingiusti atti di violenza. Prima dello spettacolo (ore 16:30) spazio a Parole in circolo, laboratorio di scrittura creativa (8/10 anni) a cura di BlaBlaBla. Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro è un viaggio tra fiabe antiche e storie contemporanee, musica dal vivo, danza, ombre, clownerie e teatro di figura, per scoprire insieme la forza delle emozioni, la bellezza delle differenze e la magia del racconto condiviso. Fino ad aprile sul palco alcune delle compagnie più conosciute del panorama nazionale del teatro ragazzi, ognuna con la propria cifra poetica, per un pubblico che non ha età. La rassegna fa parte del progetto Teatri del Nord Salento promosso da Factory Compagnia Transadriatica, in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, Trac – Teatri di residenza artistica contemporanea e i comuni di Novoli, Leverano, Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi e Brindisi. Info e prenotazioni 3208607996 / 3207087223 / 3403129308 – teatridelnordsalento.it.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Quando lo sguardo si stacca dallo schermo, l’immaginazione può tornare a muovere il mondo: domenica 25 gennaio (ore 17:45 | ingresso 8 euro – ridotto 6 euro) al Teatro Comunale di Novoli va in scena Esercizi di fantastica di Sosta Palmizi. Tre personaggi grigi e annoiati, prigionieri di una quotidianità dominata dalla tecnologia, vivono in una casa altrettanto grigia. L’arrivo inatteso di una farfalla rompe il meccanismo e apre lo spazio a trasformazioni, avventure e scoperte. Attraverso danza e movimento, lo spettacolo racconta il potere della fantasia che libera corpi e menti, ispirandosi all’idea di “Fantastica” di Gianni Rodari e alla patafisica di Alfred Jarry. Un gioco scenico raffinato ed energico, capace di coinvolgere spettatrici e spettatori di tutte le età.

FEBBRAIO

Domenica 1 al Teatro Comunale di Novoli, TerramMare Teatro porta “L’Arca” con Chiara De Pascalis e Agostino Aresu per la regia di Silvia Civilla: teatro d’attore e di figura, danza e pantomima per una delicata navigazione tra storie e legami (3|10 anni). Domenica 8 si torna a Campi Salentina con “Ape Pina” di Giallo Mare Minimal Teatro: un’attrice (Vania Pucci), una lavagna luminosa che disegna dal vivo, animazioni e suoni per un piccolo grande racconto sulla biodiversità (3|8 anni). Domenica 22 a Trepuzzi, ZeroMeccanico Teatro con il cartometraggio “Sogno in scatola”: Francesco Cortese e Ottavia Perrone, un pupazzo e trentacinque metri di carta per trasformare una scatola in un intero universo (da 3 anni).

MARZO

Domenica 1 a Leverano il mese di marzo si apre con “Pìnolo” di Nardinocchi/Matcovich con Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich e Noemi Piva: teatro e danza per abbattere stereotipi e rivendicare la libertà di essere sé stessi, tra amicizie nuove e scelte consapevoli (da 6 anni). Sabato 7 a Campi Salentina, Factory e Stichting Knopen propongono “Shhh! – The Touch of Sound” di e con Ilaria Carlucci e Manuela Tessi con set design di Tomi Scheiderbauer: un rito sensoriale dove suono e movimento si toccano e si vedono, dedicato ai più piccoli (2|5 anni). Domenica 8 (ore 17:45) sempre a Campi, Factory firma “Smile. Un sorriso e forse una lacrima” con Luca Pastore e Benedetta Pati per la regia di Tonio De Nitto: ispirazioni chapliniane per una partitura d’attore e pantomima che intreccia memoria, amore e presenza, dedicata al poeta Refaat Alareer (8|12 anni). Domenica 15 a Novoli la Compagnia Arione De Falco racconta “Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici” con Alberto Branca, Annalisa Arione, Dario de Falco in collaborazione con Annalisa Cima e musiche di Enrico Messina: paure e pregiudizi si sciolgono in una rivoluzione gentile fatta di cura e amicizia (dai 5 anni). Domenica 22 a Leverano, Progetto g.g. – Accademia Perduta presenta “Rosaluna e i lupi”: la storia di una piccola grande voce che trova il coraggio di brillare, tra teatro d’attore e di figura (3|8 anni).

APRILE

Sabato 11 a Guagnano, La luna nel letto porta “Toc Toc” con Deianira Dragone e Anna Moscatelli: due sorelle, una notte di scoperte, l’amore che non si divide ma si moltiplica; teatro fisico e d’attore per un racconto di accoglienza (dai 3 anni). Domenica 12 a Campi appuntamento con “Lucy/Gli orsi” di Karin Serres: in una scena contemporanea, tra ombre e videoproiezioni, Lucy vede orsi che nessun altro vede e trasforma il dolore in relazione (dagli 8 anni). Sabato 18 a Trepuzzi con “Thioro. Un cappuccetto rosso senegalese” (da 5 anni) e domenica 19 a Campi con Il paese dove non si muore mai / Dëkk bu kënn dull dëwee (da 7 anni), la rassegna ospita due spettacoli nati dalla profonda relazione tra il Teatro delle Albe e il Senegal, terra di origine di Mandiaye Ndiaye, attore cardine della compagnia scomparso nel 2014. Chiusura domenica 26 aprile a Leverano con “Piccolo Sushi” di Factory con Michela Marrazzi per la drammaturgia e regia di Tonio De Nitto: un ragazzo, lo yatai di famiglia, lo yūrei della nonna e un desiderio ostinato di diventare chi si è, nel segno poetico del teatro di figura contemporaneo (da 8 anni).



