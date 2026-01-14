Tennis, il dilettante Jordan Smith ha sbancato il “Million Dollar One Point Slam” battendo Sinner

Un dilettante ha “battuto” Sinner e ha vinto un milione di dollari. Lo sconosciuto Jordan Smith ha sbancato il “Million Dollar One Point Slam”, con sfide da un punto solo

C’è uno sconosciuto dilettante australiano che ha battuto Jannik Sinner. E ha vinto un milione di dollari. Vale per un titolo ad effetto e grande trovata di marketing. E’ bastato infatti un solo punto, perché il “Million Dollar One Point Slam”, esibizione pre-Australian Open andata in scena sulla Rod Laver Arena funziona così: tabellone a eliminazione diretta, un punto secco per match, professionisti, dilettanti e volti noti mescolati senza troppi complessi.

E Sinner, numero 2 del mondo, ha salutato al secondo turno. Prima un punto da manuale contro Carreno, poi l’errore fatale: unico servizio a disposizione (regola per i pro), palla in rete e strada spalancata al dilettante di casa Jordan Smith. Da lì, il torneo ha preso una piega surreale: Smith ha eliminato anche Amanda Anisimova, Pedro Martinez e infine Joanna Garland, n.117 Wta, conquistando il milione e un bel po’ di notorietà. “Vorrei comprare una casa”, ha detto poi.

Fuori presto anche Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, tradito da una palla corta contro Maria Sakkari. E non è stato un caso isolato: Sinner, Alcaraz, Swiatek, Zverev, Anisimova erano nel cast, ma nessuno ha visto le semifinali. Alla fine si sono giocati il punto decisivo due outsider assoluti, a conferma dello spirito dell’evento.

