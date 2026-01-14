Strage Crans-Montana: niente domiciliari per Jessica Moretti

Niente domiciliari per Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques, del bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana dove 40 persone sono morte a Capodanno

Niente domiciliari per Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques, del bar ‘Le Constellation’ a Crans-Montana dove 40 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, hanno perso la vita nel rogo di Capodanno. Il tribunale delle misure coercitive del Cantone del Vallese ha deciso di applicare misure alternative alla custodia cautelare, imponendole il divieto di lasciare la Svizzera con deposito dei documenti e l’obbligo di firma. La donna dovrà anche versare una cauzione adeguata. Resta in carcere, invece, il marito Jacques, per il quale è stato convalidato l’arresto per un ulteriore periodo di tre mesi.

LA CAMERIERA ‘CON IL CASCO’ DE ‘LA CONSTELLATION’ NON SAPEVA “DELLA PERICOLOSITÀ DEL SOFFITTO”

Proseguono così le indagini per chiarire tutte le responsabilità del rogo che, in pochi minuti, ha trasformato ‘Le Constellation’ in un inferno. Inferno in cui è morta anche la cameriera Cyane Panine, 24 anni. Il suo volto coperto da un casco ha fatto il giro dei social. Nelle immagini la ragazza, sulle spalle di un collega, stringe due bottiglie con le scintille incriminate in questa vicenda, ma “lei non è mai stata informata della pericolosità del soffitto, né ha mai ricevuto alcuna formazione nel campo della sicurezza“. A dirlo, come riporta Il Corriere della Sera, è stata l’avvocata Sophie Haenni, che tutela la famiglia della giovane. Cyane è stata trovata da Jacques Moretti in fin di vita dietro la porta di servizio bloccata.

In Italia, invece, al policlinico Gemelli di Roma, è stata effettuata l’autopsia sul corpo del 16enne Riccardo Minghetti. Dai primi risultati sono emerse numerose lesioni causate dall’incendio e si ipotizza la morte per asfissia. Per i risultati definitivi ci vorrà ancora tempo e ulteriori accertamenti.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)