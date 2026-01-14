Stasera su Rai 3 a “Chi l’ha visto?” testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi

La scomparsa di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa, a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

La scomparsa di Daniela Ruggi, la ragazza di cui si sono perse le tracce a Vitriola, in provincia di Modena, più di un anno fa: due escursionisti hanno trovato dei resti umani e un reggiseno in una torre abbandonata a poca distanza da casa sua. Quei resti possono essere suoi o è una messinscena? Sulla vicenda torna “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 14 gennaio alle 21.20 su Rai 3, proponendo testimonianze inedite.

E poi la morte di Mara Favro: i racconti dei due indagati – il proprietario della pizzeria dove Mara lavorava e il pizzaiolo – presentano diverse incongruenze e la famiglia, che non crede al suicidio, chiede di proseguire le indagini. Il giudice deciderà di andare avanti o di archiviare come richiesto dalla Procura?

In sommario anche gli aggiornamenti sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana, con gli inviati sul posto.

E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.