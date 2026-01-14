Referendum sulla giustizia, Nordio: “Non temo i ricorsi, non verranno accolti”. Gli italiani torneranno alle urne il 22 e il 23 marzo per esprimersi sulla separazione delle carriere

I ricorsi sul referendum? “Non li temo. Forse verranno presentati ma non credo proprio che verranno accolti”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine della presentazione del suo libro ‘Una nuova giustizia‘ che si tiene nell’aula dei gruppi parlamentari alla Camera.

Gli italiani torneranno alle urne il 22 e il 23 marzo per esprimersi nel referendum costituzionale sulla separazione delle carriere. Il referendum confermativo sulla riforma della giustizia ha, infatti, al centro la separazione delle carriere tra magistrati e pubblici ministeri. La consultazione, stabilita dal Consiglio dei Ministri e annunciata dal governo, non richiede il quorum di partecipazione previsto per i referendum abrogativi: sarà sufficiente la maggioranza dei voti espressi per determinare l’esito della legge costituzionale proposta

