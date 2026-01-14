Quando i genitori erano porci con le ali di Silvano Spada all’OFF OFF

Sono passati cinquant’anni dall’uscita dello scandaloso “Porci con le ali”, di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice. Per questo il Nuovo Anno all’OFF/OFF Theatre, inizia con la celebrazione scenica di un anniversario letterario importante

Sono passati cinquant’anni dall’uscita dello scandaloso “Porci con le ali”, di Lidia Ravera e Marco Lombardo Radice. Per questo il Nuovo Anno all’OFF/OFF Theatre, inizia con la celebrazione scenica di un anniversario letterario importante, dedicato a uno “tra i grandi romanzi del Novecento”. Da questo, è tratto l’atteso debutto nazionale del nuovo testo di Silvano Spada, dal titolo “Quando i genitori erano porci con le ali”, che resterà in scena da martedì 20 a domenica 25 gennaio. Uno spettacolo interpretato da Manuela Zero e Mauro Racanati, protagonisti sullo spazio curato da Umberto Fiore, con l’assistenza alla regia Spada di Orazio Rotolo Schifone.

Il nuovo testo di Silvano Spada omaggia il libro che ha forgiato la sessualità ribelle di un’intera generazione a metà degli anni ‘70, alla scoperta delle possibilità dell’amore, prima secondo i canoni classici dell’inesperienza, poi, via via, più trasgressivi e fluidi. Poi la differenza tra il ragazzo e la ragazza, fra le due diverse fantasie, fra le due diverse vie all’erotismo. E, già all’epoca, il libro suggeriva che nella nostra società, nell’assenza della ricerca della soluzione dei problemi, non basta l’ideologia per consolarsi. In contesti storici diversi e più contemporanei, le vicende descritte nel testo immaginato da Spada, attraversano i decenni per giungere fino a noi, sottolineando analogie e differenze tra genitori, figli e nipoti, dai “Boomers” alla “Generazione X”, ai “Millennials” e alla “Generazione Z”.

