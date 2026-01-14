Pandoro gate, Selvaggia Lucarelli interviene sull’assoluzione di Chiara Ferragni

Pandoro gate, Ferragni assolta. Selvaggia Lucarelli: “Tecnicamente è stata prosciolta. Resta invece colpevole di pubblicità ingannevole”

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo penale sul cosiddetto ‘Pandoro gate‘. La precisazione arriva netta da Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha commentato il verdetto definendolo “tecnicamente proscioglimento, non assoluzione”.

Il caso riguarda accuse di truffa aggravata legate alla promozione e vendita di pandori Balocco e uova di Pasqua firmate Ferragni, contestate per presunta ingannevolezza nei messaggi di beneficenza. Secondo la cronaca giudiziaria, per procedere con l’accusa di truffa semplice sarebbero state necessarie le querele delle parti lese, inizialmente depositate ma poi ritirate dal Codacons in cambio di un accordo e di risarcimenti. Senza quelle querele, ha osservato Lucarelli, il reato non poteva essere perseguito, e l’accusa aggravata non ha retto per mancanza delle aggravanti richieste.

Ecco cosa ha scritto l’opinionista: “Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizialmente c’erano. Codacons aveva ritirato le querele grazie a un accordo mediante risarcimento. Dunque, senza quelle querele, era impossibile processare Ferragni per truffa semplice. Quella aggravata (che procede anche senza querele) non ha retto perché mancavano le aggravanti. Tecnicamente è stata prosciolta, non assolta. Resta invece colpevole di pubblicità ingannevole, e sul fronte amministrativo ha estinto il suo debito pagando 3 milioni e mezzo di euro tra multe e donazioni”.

