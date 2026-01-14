Oroscopo di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Per noi leali e trasparenti come un libro aperto, può essere amaro scoprire che qualcuno vicino a nostra insaputa ha tessuto trame insidiose. Le parole magiche del giorno: elasticità e tolleranza nei rapporti, cautela e buonsenso nei progetti.
Toro
Molti di noi procedono speditamente nella professione e guadagnano punti. Meno disteso il clima familiare e la vita a due, attraversata da tensioni. Si apre un periodo decisivo per gli affetti che si stanno rinnovando, in questo momento il dialogo va incoraggiato.
Gemelli
Ci sono delle situazioni sospese da tempo da risolvere. È il momento di prenderci un’opportuna pausa di riflessione per lavoro e sentimenti. Cogliamo le suggestioni che ci arrivano da più parti, per riuscire a comunicare con maggiore facilità.
Cancro
La Luna dal segno dello Scorpione si immerge nelle profondità del nostro cuore e lo libera. Giovani e meno giovani pronti per una nuova storia? Anche se le pressioni da parte delle persone intorno sono notevoli, seguiamo l’intuito, è vincente.
Leone
Difficile conservare il buonumore, oggi che al seguito della Luna in Scorpione piovono una serie di contrattempi, di incertezze e di ansie. Ombrosi, diffidenti e insofferenti alle chiacchiere, ci ritiriamo in casa, pantofole e telecomando in mano.
Vergine
L’atmosfera è una bellezza con la Luna in Scorpione. La ragione ci sostiene nelle scelte lavorative, dolci emozioni confortano il cuore. Tutto quanto iniziato con la volontà e l’impegno viene portato a termine. Possiamo ritenerci soddisfatti.
Bilancia
Non è un buon periodo per recuperare crediti, esigere rimborsi, liquidare eventuali pendenze, accendere mutui, chiedere un prestito. Rimandiamo. Le questioni professionali assorbono gran parte delle energie e ci portano a trascurare gli affetti. Ascoltiamoli.
Scorpione
Plutone disarmonico alla nostra Luna ci suggerisce di guardare avanti, non per dimenticare il passato quanto per elaborarlo alla luce del presente. Amore, lavoro, denaro, grazie a ciò che siamo capaci di fare, attraversano un momento speciale. Ne dubitiamo?
Sagittario
Una giornata senza infamia e senza lode, da dedicare all’ascolto interiore. Non è il massimo, ma un po’ di calma piatta potrebbe anche esserci gradita. Dedichiamo più tempo ai nostri cari, è una buona occasione per riscoprire le gioia e la magia del focolare.
Capricorno
La giornata oggi non porta solo serenità, ma anche buone opportunità e consigli preziosi. Azzardiamo qualcosa di nuovo in famiglia o in amore. La Luna in Scorpione ci consente di valutare dettagli che prima ci sfuggivano. Facciamone buon uso.
Acquario
Calma, diplomazia e pazienza sono le parole chiave con cui dobbiamo fronteggiare alcuni contrattempi che penalizzano la carriera e la tranquillità. Una relazione può nascere in viaggio, una storia arrivata al capolinea chiudersi, una vecchia fiamma ricomparire.
Pesci
La Luna in Scorpione delinea un clima costruttivo. Eventi golosi, appoggi, perspicacia e intuito. Giochiamo bene i nostri assi nella manica. Ogni cosa oggi scorre sull’onda del pragmatismo, della partecipazione e, perché no, del divertimento.