Oggi su Rai 3 a “Elisir” il cuore delle donne, la cura dei denti e l’agopuntura

Al cuore delle donne è dedicata l’apertura di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 14 gennaio alle 10.55 su Rai 3. La necessità di dedicare attenzione a questo tema nasce da una differenza sostanziale rispetto al cuore maschile e alla scarsa prevenzione che le donne dedicano a quest’organo. Il professor Gaetano De Ferrari, direttore della Struttura Complessa di Cardiologia presso la Città della Salute e della Scienza, presidio Molinette di Torino, indica quando cominciare a fare i controlli necessari per garantire e proteggere la salute del cuore femminile.

Lo spazio “È vero che?” è centrato sulla salute e sulla cura dei denti. Ogni quanto è necessaria la visita dal dentista per avviare e mantenere una prevenzione efficace? Il professor Mario Aimetti, docente di Parodontologia presso l’Università degli Studi di Torino, fornisce tutte le indicazioni sul tema. A seguire, nella rubrica “ABC della salute” si parla dell’agopuntura, una medicina complementare di origine cinese utilizzata per integrare quella tradizionale, soprattutto in caso di sindromi dolorose che vanno dalla cefalea ai dolori reumatici. Ci sono limiti di età per affidarsi a questa antica terapia? In studio il professor Enrico Facco, neurologo, specialista in anestesiologia e rianimazione e senior professor all’Università degli Studi di Padova.