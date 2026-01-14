Morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni

È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni nel 2016, senatrice del Pd ed ex sindacalista

È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni nel 2016, senatrice del Pd ed ex sindacalista. A comunicarlo sono i familiari. Era nata a Treviglio, in provincia di Bergamo, il 29 luglio 1949. “Una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo. Un abbraccio ad Achille (il marito Achille Passoni, anche lui senatore Pd ed ex sindacalista ndr). Riposi in pace”, scrive su X Gentiloni.

Fedeli ha fatto parte della Direzione Nazionale della Cgil, per poi costituire la categoria del Sindacato dei lavoratori della comunicazione (SLC-CGIL). Nel 1996 è entrata a far parte della segreteria nazionale della Federazione italiana lavoratori tessili abbigliamento cuoio calzature (FILTEA-CGIL). Nel 2012 l’approdo in politica. Sulla bio del suo profilo X, Fedeli si definiva “Riformista, femminista, di sinistra”. È tra le fondatrici del movimento femminista “Se non ora, quando?”.

LA RUSSA: “GRANDE DISPIACERE, SENTITE CONDOGLIANZE A FAMILIARI”

“Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalista e dirigente di partito. Ai suoi familiari e alle persone a lei care, giungano le sentite condoglianze del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.

MALPEZZI (PD): “CIAO, PER ME RIMARRAI SEMPRE ‘LA MIA MINISTRA’”

“Ciao Valeria. Ciao. Per me rimarrai sempre ‘la mia ministra’”. Lo scrive sui social Simona Malpezzi (Pd).

MANZI (PD): “COLPITI E ADDOLORATI PER SCOMPARSA”

“La nostra comunità è profondamente colpita ed addolorata dalla scomparsa della cara Valeria Fedeli. Una donna forte e generosa, una politica acuta e intelligente, che ha saputo rappresentare con integrità i valori del Partito Democratico nelle istituzioni. Personalmente, ho avuto la straordinaria fortuna di lavorare con lei sui grandi temi dell’educazione, della formazione e dei saperi. Esperienze e un lungo confronto che mi hanno arricchita e di cui le sarò sempre riconoscente. Per Valeria quasi tutto era ‘politico’ ed è attraverso questa chiave che ha dato il suo contribuito alla storia recente della sinistra italiana. Le siamo tutti grati per ciò che ci ha lasciato e ci mancherà profondamente. Un abbraccio ad Achille e ai suoi cari”. Così Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd.

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI: “UNA DI NOI, IMPEGNATA PER ITALIA MIGLIORE”

“Impossibile dimenticare il suo arrivo di corsa alle nostre iniziative, anche a costo di sfidare imprevisti dell’ultima ora. Impossibile dimenticare la forza e la convinzione con cui ha sostenuto le battaglie per il lavoro dignitoso. Salutiamo Valeria Fedeli, una donna, un’assistente sociale, una sindacalista, una politica, una ministra che ci è stata vicina e che si è impegnata perché la voce di ogni assistente sociale, ma soprattutto delle persone, anche di quelle che arrivano ai servizi sociali, toccassero chi decide. Grazie Valeria a nome di tutte e tutti noi”. Così la presidente dell’Ordine Assistenti Sociali, Barbara Rosina, sulla scomparsa dell’ex ministra dell’istruzione.

